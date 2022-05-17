لافروف: الصين تغلبت على الولايات المتحدة والغرب وتصدرت الاقتصاد العالمي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الصين تغلبت على الغرب والولايات المتحدة، وهي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي.

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وقال الوزير الروسي، خلال مشاركته في ماراثون "آفاق جديدة" التنويري: "الغرب يقول بشكل مباشر إن الوقت قد حان لإصلاح المؤسسات الاقتصادية، لأن الغرب أنشأها، وتم إنشاؤها على أساس الآليات التي اقترحها الأمريكيون على الجميع، وأجبروهم على قبولها".

وأضاف الوزير، أن الصين من خلال اتباع هذه القواعد نجحت في التغلب على الغرب والولايات المتحدة واحتلت الصدارة الاقتصادية في العالم.

وأشار لافروف إلى أن الغرب استبدل التعددية القطبية بـ"تهيئة ظروف لجميع الدول الأخرى للعمل وفقا للأسس التي وضعها".

ووفقا لوزير الخارجية لروسي فإن الغرب لا يحب ظهور مراكز جديدة لعالم متعدد الأقطاب، والتي تعمل بشكل أفضل في المجال الاقتصادي، وأن الدول الغربية قررت تغير قواعد اللعبة مع نمو دول أخرى مثل الصين والهند.

المصدر: تاس