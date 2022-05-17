وزير الطاقة السعودي يكشف عن المستفيد الأكبر من ارتفاع سعر البنزين في الغرب

تحدث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن الأوضاع في سوق النفط، وخاصة في وقت تشهد فيه الدول الغربية ارتفاعا ملحوظا في أسعار البنزين وسط حالة من التذمر بين مواطنيها.

وفي بداية حديثه في جلسة حوارية بمؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز في مملكة البحرين، أشاد وزير الطاقة السعودي بدور مجموعة "أوبك+" الفعال في سوق النفط العالمية.

من حديث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان #وزير_الطاقة في جلسة حوارية بمؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز في مملكة البحرين. pic.twitter.com/xT58m3N4n2 — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) May 16, 2022

واستشهد الوزير السعودي بثلاث رسومات بيانية عن الوضع في سوق النفط العالمية، ومن بينها رسم بياني يكشف عن تكلفة سعر لتر البنزين والديزل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة السبع.

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ويظهر من الرسم أن الضرائب تشكل النسبة الأكبر من سعر البنزين أو الديزل المباع في محطات الوقود في هذه الدول، التي تضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتساءل الوزير السعودي: "ألم يأتي الوقت لأن يعيد الناس حساباتهم في ما يعلمونه بالضرائب؟.. إذا كانوا يشتكون من أسعار البترول الخام وأسعار المنتجات المكررة".

وقال: "كما لا يخفى تطرح دائما قضية العدل والظلم مع كل ما يحدث، واسمح لي أن أسميه الضجيج حول أسعار البترول، انظروا إلى من هو المستفيد الأكبر من ذلك (ارتفاع أسعار المحروقات).. هذه (البيانات) من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة السبع، وهذه الأرقام مرة أخرى طازجة فهي مبنية على أسعار يوم الجمعة الماضية (13 مايو 2022)".

وأضاف الوزير السعودي: "من هو المستفيد من ذلك، انظروا إلى المنتجين، وأنا أسأل الجميع هنا: ألم يحن الوقت للناس أن يعيدوا حساباتهم في ما يعلمونه عن الضرائب؟.. إذا كانوا يشتكون من أسعار البترول الخام وأسعار المنتجات المكررة".

وتشهد الولايات المتحدة ودول أوروبية في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، بما في ذلك أسعار المحروقات، وسط حالة من التذمر من مواطني هذه البلاد.

المصدر: RT