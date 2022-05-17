روسيا خفضت استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية إلى النصف تقريبا

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية انخفاض استثمارات روسيا في السندات الحكومية الأمريكية إلى النصف تقريبا في شهر مارس الماضي.

ووفقا لبيانات الوزارة الأمريكية، بلغ حجم الاستثمار في السندات طويلة الأجل، في شهر مارس، 2 مليون دولار في المحفظة الروسية، كما في الشهر السابق، والسندات قصيرة الأجل – 2,001 مليار دولار مقابل 3,751 مليار دولار في فبراير.

ونشرت وزارة المالية بيانات شهر مارس، وإحصاءات فبراير في منتصف أبريل.

يذكر أن حجم الاستثمارات الروسية في السندات الأمريكية في أكتوبر الماضي، قدر بـ 3.720 مليار دولار، وفي سبتمبر - 3.918 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ليست من بين أكبر المستثمرين في الديون الأمريكية، فقد بدأت محفظتها في الانخفاض بشكل حاد في عام 2018، حين بلغت قيمتها 96 مليار دولار. وتتواجد معظم سندات الخزانة الأمريكية لدى اليابان والصين، اللتين بلغت استثماراتهما في نهاية الخريف الماضي 1,34 و1,081 تريليون دولار على التوالي.

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية + RT