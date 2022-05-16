روسيا ترفع سقف تحويلات الأفراد للخارج إلى 50 ألف دولار

قرر المصرف المركزي الروسي زيادة المبلغ الأقصى الذي يمكن للمواطنين تحويله إلى الخارج من 10 آلاف إلى 50 ألف دولار في الشهر.

وجاء في بيان للمركز الروسي، يوم الاثنين، أنه "خلال شهر واحد يحق للمقيمين في روسيا وغير المقيمين من الدول الصديقة أن يحولوا من حساباتهم في المصارف الروسية إلى حسابات أخرى خاصة بهم أو بأشخاص آخرين ما لا يزيد عن 50 ألف دولار أو ما يعادله بالعملة الأجنبية الأخرى".

وأعاد الى الأذهان أن الحد الأقصى للمبلغ الحول كان 10 آلاف دولار في وقت سابق.

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وعبر الشركات التي تقدم الخدمات في مجال تحويل الأموال دون فتح حساب، يمكن للمواطنين كالسابق تحويل ما لا يزيد عن 5 آلاف دولار في الشهر.

وسيحق للأشخاص غير المقيمين من الدول الصديقة، الذين يعملون في روسيا تحويل مبالغ تساوي رواتبهم أو المدفوعات مقابل عملهم إلى الخارج، بينما كانت هناك قيود على تلك المبالغ في وقت سابق، أي حظر تحويل مبالغ أكثر من 10 آلاف دولار من الحساب المصرفي أو 5 آلاف بدون فتح الحساب.

وأشار المركزي الروسي إلى أن هذا النظام سيتم العمل به حتى 30 سبتمبر 2022.

وتبقى القيود قائمة على تحويلات مواطني الدول الداعمة للعقوبات ضد روسيا للمبالغ المالية.

المصدر: تاس