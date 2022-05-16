بلومبيرغ: "إيني" الإيطالية وافقت على المطالب الروسية حول دفع ثمن الغاز بالروبل

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية أنها جاهزة لتلبية مطالب روسيا فيما يتعلق بدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية وفتح حساب مصرفي بالروبل.

وأشارت صحيفة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن الشركة ستبدأ عملية فتح حساب في بنك "غازبروم" في 18 مايو من أجل سداد المدفوعات اللازمة في الوقت المحدد هذا الشهر وتجنب أي مخاطر على إمدادات الغاز.

وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا لم تقبل الدول غير الصديقة هذا المخطط فإن روسيا ستعتبر ذلك تقصيرا في عقود الغاز. وبالفعل أوقفت "غازبروم" شحنات الوقود إلى بلغاريا وبولندا عقب رفضهما الدفع بالروبل.

المصدر: RT