مصر.. زيادة كبيرة في أسعار أشهر أكلة في البلاد

واصلت أسعار الفول المحلي ارتفاعاتها بداية مايو الجاري في مصر بالتزامن مع ارتفاع أسعار باقي المواد الغذائية في الأسواق المصرية.

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وسجل سعر طن الفول المحلي، ارتفاعا بقيمة 1200 جنيه منذ بداية شهر مايو، وذلك على مرتين كانت الزيادة الأولى بنحو 500 جنيه، كما ارتفع للمرة الثانية بنحو 700 جنيه، ليسجل اليوم 15900 جنيه بدلا من 14700 جنيه، وفقا لـ الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.

بينما استقر سعر طن الفول المستورد، بعد الزيادة الأخيرة، ليسجل نحو 16000 جنيه، وبلغ سعر طن بذور الصويا المستوردة، نحو 14800 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الذرة الصفراء المستوردة استقر سعر طن الذرة الصفراء المستوردة الأوكرانية، ليسجل نحو 8350 جنيها، كما استقر سعر طن الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، عند 8650 جنيها.

وارتفع سعر طن القمح المستورد الروسي، بنحو 100 جنيه، ليسجل نحو 8600 جنيه، كما زاد سعر طن القمح المستورد الأوكراني، ليسجل 8500 جنيه.

وصعدت أسعار الزيوت والسمنة في الأسواق المحلية، مع زيادة أسعار المواد الغذائية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن مصر تستورد نحو 97% من إجمالي الزيوت المتواجدة في الأسواق.

المصدر: القاهرة 24