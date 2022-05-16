تونس.. بيانات جديدة عن البطالة

بلغت نسبة البطالة في تونس، 16.1% خلال الثلث الأول من سنة 2022 مسجلة استقرارا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء.

وحسب المعهد، فقد زادت نسبة البطالة لدى الذكور بـ0,2 نقطة، خلال الربع الأول من السنة الحالية، لتبلغ 14,1% في حين انخفضت بـ0,4 بالمائة في صفوف الإناث لتبلغ 20,9%، مبينا أن نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل، خلال الثلث الأول من سنة 2022 قد تأثرت بإضراب أعوان المعهد.



وأشار المعهد إلى أن المسح الوطني حول السكان والتشغيل، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، الذي لم يتسن نشره بسبب إضراب أعوان المعهد، قد أظهر تراجعا في نسبة البطالة بـ2,2 نقطة، مقارنة بالثلث الثالث لتبلغ نسبة البطالة في نهاية السنة الماضية 16,2% مقابل 18,4% خلال الثلث الثالث من نفس السنة.



وتراجعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 لتبلغ 38,5% مقابل 40% خلال الثالث الرابع من سنة 2021.



المصدر: "موزاييك إف أم"