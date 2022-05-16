لوكاشينكو يتحدث كيف كان يمكن تجنب "العقوبات الجهنمية"

أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، على أهمية وحدة الصف في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة في الوقت الذي يفرض فيه الغرب عقوبات على روسيا وبيلاروس.

إقرأ المزيد

وقال لوكاشينكو، في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" المنعقدة في موسكو، إنه "لو تصرفت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الفور كجبهة موحدة، لما كانت هناك عقوبات جهنمية كما يقولون".

وتعقد في العاصمة الروسية موسكو، قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" التي تضم كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وبعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا وبيلاروس طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وأفرادا.

من جهتها ردت موسكو ومينسك على القيود الغربية بمجموعة من الإجراءات.

المصدر: نوفوستي