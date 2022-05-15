السعودية تُسجل أعلى فائض للميزانية في أكثر من 6 سنوات خلال الربع الأول

أعلنت وزارة المالية السعودية، الأحد، عن تقرير الربع الأول للميزانية العامة والذي أظهر تسجيل أعلى فائض في أكثر من 6 سنوات بقيمة 57.5 مليار ريال سعودي.

ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة بالمملكة، بلغت الإيرادات مستوى 277.95 مليار ريال، أما المصروفات فسجلت مستوى 220.46 مليار ريال.

وزارة المالية: ميزانية الربع الأول تحقق فائضا قدره 57.46 مليار ريال#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 15, 2022

كما أشارت البيانات إلى أن الإيرادات النفطية بلغت مستوى 183.69 مليار ريال أي بارتفاع 58% عن نفس مستويات 2021. أما الإيرادات غير النفطية فوصلت إلى 94.26 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7%.

المصدر: "الإخبارية" السعودية