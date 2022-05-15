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خبير اقتصادي لـRT: البنك المركزي المصري لن يعقد اجتماعا استثنائيا وأتوقع زيادة طفيفة فى سعر الفائدة

مال وأعمال

خبير اقتصادي لـRT: البنك المركزي المصري لن يعقد اجتماعا استثنائيا وأتوقع زيادة طفيفة فى سعر الفائدة
Globallookpress
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استبعد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في حديث لـ RT أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا لبحث السياسات النقدية وسط ارتفاع معدل التضخم، وتوقع زيادة طفيفة في سعر الفائدة.

وقال أبو الفتوح: "ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا في موعدها المقرر يوم 19 مايو الجاري بعد أن نفى مصدر مسؤول عقد اجتماع استثنائي هذا الأسبوع لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير على خلفية رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% في الاجتماع الأخير سبقه رفع بمقدار 0.25 % في وقت سابق وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%". وأضاف: "سوف يؤثر ذلك على قرار المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية في الأسواق الناشئة ما يدعوهم للخروج من تلك الأسواق ومنها مصر".

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وأكد أنه "بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، بفعل ارتفاع أسعار كل السلع، وعلى رأسها الغذائية، فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪".

ناصر حاتم ـ القاهرة 

المصدر: RT

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