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وسائل إعلام روسية: بورصة موسكو تنوي بدء تداول الدرهم الإماراتي

مال وأعمال

وسائل إعلام روسية: بورصة موسكو تنوي بدء تداول الدرهم الإماراتي
Globallookpress
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أفادت شبكة RBC الإعلامية الروسية بأن بورصة موسكو تنوي توسيع قائمة العملات المتداولة فيها، على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا في الأشهر الأخيرة.

ونقلت قناة RBC، اليوم السبت، عن ثلاثة مصادر مطلعة تأكيدها أن بورصة موسكو تخطط لبدء تداول عملات جديدة في المستقبل القريب، منها الدرهم الإماراتي.

وأشار أحد مصادر القناة أن المناقشات جارية أيضا بشأن إمكانية بدء تداول العملتين الأرمنية (الدرام) والأوزبكية (السوم).

والآن يجري تداول 10 عملات أجنبية في بورصة موسكو، وهي الدولار الأمريكي واليورو والليرة التركية ودولار هونغ كونغ والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

وأشارت القناة إلى أن توسيع قائمة العملات يعد خطوة منطقية في ظل انخفاض إجمالي حجم التداولات في بورصة موسكو، وعلى خلفية زيادة اهتمام قطاع الأعمال الروسي بالإمارات في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RBC

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