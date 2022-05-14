فحص وتحليل وشحن أول مركب قمح هندي إلى مصر (صور)

تلقي السيد القصير، وزير الزراعة المصري، تقريرا من أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، بنتائج إشرافه على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي من ميناء كاندلا إلى مصر.

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وقام العطار بالإشراف على فحص القمح قبل شحنه، من خلال مفتشي الحجر الزراعي المصري، وسحب عينات وتحليلها في أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل على المركب.

وأكد العطار أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندي، الذي تعدت نسبة البروتين فيه الـ 14% مع نسبة رطوبة اقل من 9%، هذا بالإضافة إلى مطابقته لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية، وتطابقه مع كافة شروط الحجر الزراعي المصري.

حيث تأكد خلوه من كافة الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصري، بالإضافة إلى زراعته في مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة.

وكان وزير الزراعة المصري قد أصدر قرارا بسفر العطار على رأس لجنة من مفتشي الحجر الزراعي إلى الهند، للإشراف على فحص وشحن أول كمية قمح واردة من الهند والتي تصل إلى 55 ألف طن.

المصدر: RT