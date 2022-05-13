"بلومبرغ": 200 مليار دولار "تذوب" في سوق العملات الرقمية

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن عمليات البيع المكثفة للعملات الرقمية أدت لمحو أكثر من 200 مليار دولار في سوق العملات الرقمية في غضون 24 ساعة فقط، وذلك وفقا لتقديرات "كوين ماركيت كاب".

وأشارت الوكالة إلى أن الهبوط الكبير الذي شهدته العملات الرقمية أمس، مدفوعا بانهيار عملة TerraUSD، أثر بشدة على العملات الرقمية الرئيسية، حيث انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة تصل إلى 10%، وبلغت العملة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020، بينما انخفضت عملة Ethereum بنسبة تصل إلى 16%.

كذلك أشارت "بلومبرغ" إلى أن الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية في آسيا تراجعت أيضا، إذ أغلقت شركة التكنولوجيا المالية BC Technology Group Ltd، المدرجة في هونغ كونغ، على انخفاض بنسبة 6.7%، فيما أنهت مجموعة Monex Group Inc اليابانية، التي تمتلك أسواق TradeStation وCoincheck، أمس على انخفاض بنسبة 10%.

وعن أسباب تراجع العملات الرقمية، قالت الوكالة إن تحرك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتشديد السياسة النقدية بقوة لمحاربة التضخم شكل ضغطا على العملات الرقمية، وسط عمليات بيع واسعة.

وكانت عملة "البيتكوين" فقدت أمس الخميس نحو 14% من قيمتها، وانخفضت دون مستوى 27000 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، سجلت عملة "البيتكوين" تراجعا بنحو 20%، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد يكون هذا هو أسوأ أداء لها منذ مايو من العام الماضي، حينها سجلت عملة "البيتكوين" انخفاضا بنسبة 35%.

المصدر: RT + بلومبرغ