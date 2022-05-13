اقتصادية قناة السويس توقع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات طاقة عالمية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر عنها، أن هيئة القناة قامت بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية.

وتهدف المذكرات لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

وكشف البيان، الصادر بالإنفوغرافيك، عن الشركات أطراف مذكرات التفاهم وكذلك الاستثمارات والطاقة الإنتاجية لكل مشروع، وموقع المشروعات، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة بأن تكون مركزا إقليميا رائدا في صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامنا التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة.

وفي السياق ذاته، كشف البيان عن استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة والتي ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، في حال تنفيذ هذه العقود، وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى، حيث تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد.

المصدر: RT