شركة في الإمارات من المشترين.. أكبر شركة شحن في روسيا تبيع سفنها

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة الشحن الروسية الرائدة "سوفكوم فلوت" باعت 12 سفينة لمشترين في آسيا والشرق الأوسط، في ظل العقوبات الغربية.

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وأشارت المصادر إلى أن "سوفكوم فلوت"، التي تعد أكبر شركة شحن في روسيا، باعت 5 ناقلات نفطية لشركة "كوبان للشحن" في دبي، و4 ناقلات غاز طبيعي مسال لشركة "إيسترن باسيفيك شيبينغ" في سنغافورة.

كذلك أشارت المصادر إلى أن شركة "سوفكوم فلوت" تجري محادثات أيضا مع شركات من بينها China Merchants Group لبيع ناقلات أخرى.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "سوفكوم فلوت" قررت بيع سفن تعود لها لسداد ديونها للبنوك الغربية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على شركة الشحن الروسية الرائدة.

في حين قالت الشركة الروسية: "يتم عرض السفن (القديمة) للبيع في السوق، وكذلك السفن التي لا يبدو تشغيلها ممكنا بسبب القيود المفروضة على الأسطول التجاري الروسي".

وفي نهاية فبراير الماضي، شمل أسطول "سوفكوم فلوت" 134 سفينة، منها 108 ناقلات نفط، و14 ناقلة غاز، و11 ناقلة متخصصة. وأشارت شركة التأمين Lloyd's List إلى أن "سوفكوم فلوت" قد تبيع سفنا للإمارات والصين.

المصدر: إنترفاكس