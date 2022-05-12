الخزانة الأمريكية تدعو لمزيد من التنظيم للعملات المشفرة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ردا على التراجع الحاد مؤخرا في قيمة العملات المشفرة بأن هناك حاجة لمزيد من التنظيم الفيدرالي للرد على موجة استثمار المضاربة في هذه العملات.

وقالت يلين أمام لجنة من مجلس النواب: "نحتاج فعلا لإطار عمل تنظيمي للحماية من هذه المخاطر"، مشيرة للارتفاع السريع في استخدام الأصول الرقمية.

وأضافت: "نحتاج حقا لإطار عمل شامل لكيلا تكون هناك فجوات في التنظيم"، موضحة أنه "لدينا دليل واقعي على المخاطر".

تسبب تسارع البيع من قبل عدد كبير من المالكين لعملة "تيرا" المستقرة في انخفاض قيمتها من نحو 8 دولارات إلى 30 سنتا.

وحول ذلك، قالت يلين: "قلت التيرا عن الدولار وهذا الصباح وأمس انخفضت أكبر عملة ثابتة (تيذر) عن الدولار أيضا"، مؤكدة أن "الإدارة تفعل ما بوسعها للتعامل مع مشاكل سلاسل الإمداد وعوامل الإسهام الأخرى في التضخم.

وتابعت "لدينا سوق عمل قوي وجيد للغاية ولدينا كشوف ميزانية عمومية في مركز مناسب،” فضلا عن قطاع مصرفي قوي"، لافتة إلى أن "كل تلك الأشياء تشير إلى أن الفيدرالي لديه سبيل لتقليل التضخم دون أن يسبب ركودا".

المصدر: AP