مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين باول لولاية ثانية كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية لرئاسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بـ80 صوتا موافقا و19 معارضا لتولي باول مهمة أخرى مدتها أربع سنوات لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب عينه لأول مرة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وانضم باول، وهو جمهوري، إلى مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2012 واختاره ترامب في عام 2017 خلفا لوزيرة الخزانة الحالية جانيت يلين.

وحصل على دعم واسع من الحزبين خلال فترة ولايته الأولى لمقاومة ضغط ترامب لخفض أسعار الفائدة بينما كان الاقتصاد قويا واستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية أثناء تفشي وباء كورونا.

المصدر: The Hill