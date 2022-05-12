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الرئيس الروسي: محصول الحبوب في روسيا العام الجاري قد يبلغ 130 مليون طن

مال وأعمال

الرئيس الروسي: محصول الحبوب في روسيا العام الجاري قد يبلغ 130 مليون طن
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن محصول الحبوب في روسيا في العام الجاري قد يبلغ وفق التوقعات الأولية، 130 مليون طن بما فيها 87 مليون طن من القمح.

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وقال بوتين في اجتماع مع الحكومة: "من المتوقع أن يكون الحصاد جيدا هذا العام. وفقا للخبراء - بالطبع هذه تقديرات أولية - قد يصل محصول الحبوب إلى 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح".

وأضاف: "إذا حدث هذا، وسنعتمد عليه، فعندئذ يمكن أن يصبح هذا رقما قياسيا في تاريخ روسيا بأكمله".

وتابع: "سيسمح هذا ليس فقط بتلبية الاحتياجات المحلية بهامش، ولكن أيضا بزيادة الإمدادات إلى السوق العالمية لشركائنا"، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة لأسواق الغذاء العالمية.

المصدر: تاس

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