مصر.. الجنيه يسجل أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار

سجل الجنيه المصري صباح اليوم الخميس أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار، مواصلا ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.

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وأظهرت بيانات نشرتها وسائل الإعلام المصرية أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل الدولار، بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وكانت قيمة العملة قد نزلت 14 بالمئة في 21 مارس بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.

المصدر: اليوم السابع + الأهرام