بوتين: سعر الروبل يظهر أفضل الديناميكيات على مستوى العملات العالمية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سعر صرف العملة الروسية الوطنية الروبل آخذ في التعزيز، ويمثل أحد أفضل الديناميكيات في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع تمت فيه مناقشة كيفية تعامل روسيا مع العقوبات الغربية، حيث أكد بوتين على أن الروبل، بينما يزداد تعزيز العملة، من المحتمل أن يظهر أفضل الديناميكيات بين جميع عملات العالم.

إقرأ المزيد

وتابع الرئيس الروسي بأنه "على خلفية ميزان التجارة الخارجية الإيجابي القياسي، يرتفع سعر صرف العملة الوطنية أيضا" مشيرا إلى أن التضخم الأسبوعي في روسيا يتباطأ هو الآخر، حيث "انخفضت معدلاته خلال الشهر الماضي عدة مرات مقارنة بشهر مارس".

كذلك انخفضت الزيادة الأسبوعية في الأسعار إلى 0.1%، وهي بذلك قريبة من معدل النمو الأسبوعي لهدف التضخم للبنك الروسي.

وكانت "بلومبرغ" قد اختارت في وقت سابق، الخميس، الروبل الروسي كأفضل عملة في العالم لعام 2022، مع الأخذ بالاعتبار أن ضوابط رأس المال في روسيا جعلت سعر صرف الروبل مقابل الدولار ينمو بنسبة 11% منذ بداية عام 2022، ونتيجة لذلك، أصبحت العملة الوطنية الروسية رائدة في النمو بين العملات الرئيسية الـ 31.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن روسيا فرضت ضوابط على رأس المال، وأجبرت المصدرين على بيع العملات الأجنبية، وطالبت الدول المعادية بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. حيث اعتبرت الوكالة تعزيز الروبل أمرا جديرا بالملاحظة على خلفية العملية الخاصة الجارية لحماية الدونباس. وقال التقرير إن الدول الأخرى التي طبقت ضوابط على رأس المال في الماضي القريب لم تحصل على نفس النتائج.

المصدر: تاس