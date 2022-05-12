الوكالة الدولية للطاقة ترجح انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى أدنى مستوى منذ 2004

قالت الوكالة الدولية للطاقة إنها ترجح أن يتقلص إنتاج النفط والمكثفات في روسيا هذا العام إلى أدنى مستوى منذ سنة 2004 حيث بلغ 9.6 مليون برميل يوميا.

وبحسب تقرير للوكالة صدر الشهر الجاري، انخفض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا في شهر أبريل الماضي بمقدار 960 ألف برميل يوميا، وكذلك 10.4 مليون برميل يوميا، بسبب العقوبات ونقص التخزين، وقد ينخفض ​​في مايو الجاري بمقدار 600 ألف أخرى.

ومقارنة بشهر فبراير الماضي، قد يتم تسجيل انخفاض في مايو يبلغ قدره 1.6 مليون برميل يوميا، وفي يونيو قد يرتفع إلى 2 مليون برميل، وفي يوليو إلى 3 ملايين، إذا استمرت العقوبات التي تمنع المشترين من شراء النفط الروسي، أو إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا.

في وقت سابق، استبعدت دول أوبك و"أوبك +" بيانات وكالة الطاقة الدولية من حساباتها، واعتمدت على معلومات من شركتي "Wood Mackenzie" و"Rystad Energy" التحليليتين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في أبريل الماضي، إن هذا يرجع إلى عدم موضوعية الوكالة.

وفي 9 مايو، أعلن نوفاك أنه تم تسجيل ارتفاع في هذه المؤشرات مقارنة بشهر أبريل ومن المتوقع انتعاشها الجزئي، وأكد أن الوضع مستقر بشكل عام.

المصدر: نوفوستي