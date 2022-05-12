خبير يتحدث لـRT عن سبب مرتبط بروسيا وراء شراء مصر أطنان الذهب

تحدث الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، عن الأسباب التي تقف وراء قيام مصر بشراء 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، الخطوة التي أثارت الجدل.

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وأشار الخبير، في تصريحات لـRT، إلى أن الخطوة جعلت من البنك المركزي المصري أكبر بنك مركزي مشتر للذهب في العالم خلال الربع الأول من 2022.

وأضاف، أن "المركزي المصري أصبح لديه بذلك رصيد احتياطي ذهبي يبلغ 125 طن بنهاية فبراير 2022، وهو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي"، لافتا إلى أن مصر أصبحت الأعلى بين دول المنطقة المالكة للاحتياطيات الذهب.

وعن أسباب قرار شراء الذهب، قال الخبير الاقتصادي: "هناك عدة مبررات لهذه العملية. البنوك المركزية حول العالم بدأت في السنوات الماضية التخفيف من تركيز الدولار الأمريكي في سلة عملات ومكونات الاحتياطيات الدولية، في ضوء مستقبل الاقتصاد الأمريكي و الدولار و للتحوط من صراع العملات الدولية حيث يصبح الذهب هو الخيار الأفضل والملاذ الآمن ويتمتع الذهب بسيولة عالية".

وأضاف، أن "تمتع الذهب بسيولة عالية، إذ يمكن استخدامه كوسيلة سداد حيث أنه يتداول في بورصات عالمية نشطة، ويعطي قوة جزئيا لتغطية العملة المحلية".

كذلك لم يستبعد أبو الفتوح أن من بين أسباب زيادة رصيد الذهب في مصر هو "استخدامه في سداد قيمة استيراد القمح من روسيا التي أعلنت عن قبولها الذهب كوسيلة سداد لصادراتها من الغاز والسلع الرئيسية".

المصدر: RT