مسؤول: ألمانيا قادرة على التعامل مع وقف إمدادات الغاز الروسي في الشتاء القادم

يرى نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبيرت هابك، أن ألمانيا ستكون قادرة على التعامل مع وقف إمدادات الغاز الروسي في الشتاء القادم.

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وقال في حديثه لمجلة "Wirtschaftswoche" الألمانية الذي تم نشره اليوم الخميس: "إذا كان لدينا بحلول نهاية العام الجاري مرافق تخزين (غاز) كاملة وإذا كانت اثنتان من 4 وحدات عائمة (لتلقي الغاز المسال) التي استأجرناها، متصلتين بالفعل بالشبكة، وإذا وفرنا بشكل كبير في الطاقة، فسنكون قادرين في حالة توقف إمدادات الغاز الروسي على الصمود في فصل الشتاء إلى حد ما".

وجدد هابك دعواته لتوفير الطاقة، مضيفا: "تقليص الاستهلاك هو أهم شيء إذا تحدثنا عن الغاز". وأوضح في الوقت ذاته أنه إذا كان من الممكن توفير 10% خلال العامين المقبلين في الصناعة وفي المنازل الخاصة "فهذه نسبة حاسمة حتى لا ندخل في موقف صعب".

وذكر الوزير أن اثنين من 4 وحدات عائمة لتلقي الغاز المسال، التي استأجرتها ألمانيا، تحل بالفعل محل ما يقرب من ربع واردات الغاز الطبيعي الروسي. وحذر في الوقت ذاته من الأخطار الاقتصادية لوقف إمدادات الغاز من روسيا، مدققا: " حتى في ظل هذه الظروف ستكون أسعار الغاز بالتأكيد مرتفعة للغاية وستكون مرافق تخزين الغاز فارغة في نهاية فصل الشتاء".

وأفاد هابك سابقا بانخفاض اعتماد ألمانيا على توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى 35%، في حين كان يبلغ قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا 55%. كما أعلن عن إدخال خطة طارئة في حال توقف إمدادات الطاقة من روسيا. وتنص هذه الخطة على 3 مراحل، والآن يدور الحديث عن أولها. على وجه الخصوص تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن بديل للإمدادات من روسيا. ومن المفترض أن تمتلك ألمانيا البنية التحتية المناسبة.

ويقول الخبراء الألمان أنه ليس بإمكان ألمانيا التخلى بشكل سريع عن الغاز الروسي وسياستها في هذا المجال. وتتوقع وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية أن تحقيق الاستقلال الكامل عن الغاز الروسي سيتم بحلول صيف عام 2024. ومن المتوقع أن يتم استبدال إمدادات الفحم والنفط من روسيا العام الجاري.

المصدر: تاس