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عملة "البيتكوين" تنخفض إلى مستوى هو الأول منذ ديسمبر 2020

مال وأعمال

عملة
Globallookpress
بيتكوين
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فقد سعر "بيتكوين" 14% من قيمته، اليوم الخميس، لينخفض إلى ما دون 27000 دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020، وفقا لبيانات التداول.

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انخفاض سعر "بيتكوين" 10% إلى 30 ألف دولار

وحسب "Binance"، أكبر بورصة تداول للعملات المشفرة، انخفض سعر "بيتكوين" بنسبة 14.07% إلى 27،089 دولارا اعتبارا من الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت البيانات، أن الحد الأدنى لسعر التداول كان حوالي 26700 دولار.

ووفقا لبوابة "CoinMarketCap"، التي تحسب متوسط السعر عبر أكثر من 20 بورصة، انخفض سعر "بيتكوين" بنسبة 14.63% إلى 26885 دولارا خلال اليوم.

المصدر: سبوتنيك

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