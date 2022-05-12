صحيفة: لجنة أمريكية تحقق في واقع الكشف المتأخر لماسك عن شرائه لأسهم "تويتر"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في الكشف المتأخر لرجل الأعمال، إيلون ماسك، عن شرائه لأسهم شركة "تويتر".

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن مصدرها أنه يجب على المستثمر وفق القانون الأمريكي في غضون 10 أيام بعد شرائه لأكثر من 5% من أسهم شركة معينة إبلاغ المساهمين في هذا المشروع بذلك، ويعد ذلك ضروريا حتى يعرف المساهمون مسبقا نية المستثمر للسيطرة على الشركة.

أما إيلون ماسك فلم يعلن رسميا أنه يملك 9,2% من أسهم شركة "تويتر" إلا في 4 أبريل الماضي، بالرغم من أنه تجاوز عتبة 5% من الأسهم في 14 مارس الماضي. وأشار الخبراء الذين قابلتهم الصحيفة إلى أنه في حالة قيام ماسك بالإبلاغ عن شراء الحصة المحددة من الأوراق المالية في الوقت المحدد، كان من الممكن أن تزيد قيمة أسهم "تويتر" بشكل كبير. وبالتالي، وفقا لتقديرات الصحيفة وفر ماسك ما لا يقل عن 143 مليون دولار.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات لن يعرقل على الأرجح شراء ماسك لـ "تويتر". ويعتقد الخبراء أيضا أن رجل الأعمال سيكون قادرا على تجنب الدعاوى القضائية بناء على نتائج التحقيق الجاري.

وقالت قيادة شركة "تويتر" في 25 أبريل الماضي إن إيلون ماسك سيشتري الشركة بقيمة 44 مليار دولار. وتدل معلومات لجنة الأوراق المالية والبورصات على أن الملياردير إذا قرر إلغاء الصفقة فسيتعين عليه دفع غرامة تقدر بمليار دولار. وإذا قررت شركة "تويتر" التخلى عن الصفقة فسيتم تعويض ماسك. تم تحديد تاريخ الإغلاق النهائي للصفقة في 24 أكتوبر 2022.

المصدر: تاس