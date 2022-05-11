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بايدن: قادرون على تعويض نقص المنتجات الزراعية في السوق

مال وأعمال

بايدن: قادرون على تعويض نقص المنتجات الزراعية في السوق
AP Andrew Harnik
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المنتجين الأمريكيين قادرون على تعويض نقص المنتجات الزراعية بسبب الوضع في أوكرانيا، وأن بلاده تحارب على جبهتي ارتفاع الأسعار، ومساعدة أوكرانيا.

وقال بايدن خلال لقائه بالمنتجين الزراعيين في ولاية إيلينوي يوم الأربعاء، إن "أمريكا تحارب الآن على جبهتين وهما التضخم وارتفاع الأسعار في الداخل، ومساعدة أوكرانيا في حماية الديمقراطية وتوفير الغذاء للجوعى حول العالم".

وأضاف أن "الحرب قطعت مصادر مهمة للأغذية وأوكرانيا كانت أكبر منتج للقمح في العالم... وهي تقول الآن إن هناك 20 مليون طن فقط من الحبوب في مخزوناتها".

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وتابع: "وإن لم تدخل أوكرانيا السوق، فإن عددا كبيرا من الناس سيموتون من الجوع في إفريقيا لأن أوكرانيا المورد الوحيد لعدد من الدول الإفريقية".

وقال: "مزارعونا يساعدون على اتجاهين، وهما خفض كلفة الانتاج داخل البلاد وتوسيع الانتاج لإطعام المحتاجين في العالم... بإمكاننا ضمان تعويض النقص في الإمدادات الأوكرانية"، مشددا على ضرورة دعم المزارعين الأمريكيين.

المصدر: تاس

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