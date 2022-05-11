بعد شرائها 44 طنا.. كيف تغير ترتيب مصر في تصنيف دول العالم باحتياطيات الذهب؟

صعد ترتيب مصر في التصنيف العربي والعالمي، وذلك بعد أن اشترت 44 طنا من الذهب في شهر فبراير الماضي، وذلك وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

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وأظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي لشهر مايو الجاري، أن احتياطيات مصر من المعدن النفيس صعدت إلى مستوى 125 طنا بعد أن كانت عند مستوى 80.9 طن.

وبحسب أحدث تقرير للمجلس فإن مصر صعدت إلى المرتبة 33 في الترتيب العالمي لحائزي المعدن الأصفر، بعد أن كانت في السابق في المرتبة 80 عالميا.

أما عربيا فقد جاءت مصر في المرتبة الرابعة، بعد السعودية (323.1 طن) ولبنان (286.8 طن) والجزائر (173.6 طن).

وبناء على تقرير المجلس لشهر مارس الماضي، كانت مصر تحتل المرتبة الـ80 عالميا باحتياطيات تبلغ 80.9 طن، فيما جاءت في المرتبة السادسة ضمن التصنيف العربي.

المصدر: RT