"وول ستريت جورنال" تتحدث عن "تهديد" يواجه النمو الاقتصادي في أوروبا

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت بنسبة 40% خلال عام بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار موارد الطاقة في أوروبا زادت بوتيرة أكبر مما حدث في السبعينيات، حينها شهدت أوروبا زيادة سنوية كبيرة في الأسعار.

ووفقا لخبراء استطلعت "وول ستريت جورنال" آراءهم، فإنه من غير المتوقع أن يتحسن الوضع في المستقبل القريب، أي تراجع أسعار موارد الطاقة.

وأشار الخبراء إلى أن أسعار الطاقة لن تنخفض حتى إذا لم يتم فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع الراهن يؤثر على التنمية الاقتصادية للبلدان الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أنه مع ارتفاع الأسعار فإن المستهلكين يحدون من إنفاقهم الأمر الذي سيؤثر على النمو الاقتصادي للدول الأوروبية.

المصدر: RT