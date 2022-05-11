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بيانات تكشف وضع الصندوق الاحتياطي للحكومة الروسية

مال وأعمال

بيانات تكشف وضع الصندوق الاحتياطي للحكومة الروسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الصندوق الاحتياطي للحكومة الروسية سينمو بمقدار 791.6 مليار روبل (حوالي 11.3 مليار دولار) في العام الجاري 2022.

وعن أسباب نمو موجودات الصندوق الاحتياطي، أشارت الخدمة الصحفية إلى أن ذلك يعود إلى تحقيق الميزانية الروسية إيرادات إضافية هذا العام في ظل نمو أسعار النفط والغاز.

وجاء في بيان صدر عن الخدمة الصحفية: "صندوق الاحتياطي الحكومي سيرتفع بمقدار 791.6 مليار روبل. وقد تم توقع أمر بهذا الشأن. وستستخدم الأموال لتمويل تدابير تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة القيود الخارجية". 

وأموال الصندوق هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت في نهاية أبريل الماضي مستوى 593.1 مليار دولار.

(الدولار = 70 روبلا بتاريخ 11 مايو 2022)

المصدر: نوفوستي

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