"طيران الإمارات" تأمل في ردّ 4 مليار دولار تلقتها من حكومة دبي

تخطط شركة "طيران الإمارات" لاستغلال أرباح منتظرة من عامها المالي الجاري لسداد نحو 4 مليار دولار لحكومة دبي، كانت قد ضخت لدعمها خلال جائحة كورونا، حسبما أعلن رئيس الشركة.

والضخ نقدي الذي قارب 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) على مدار عامي 2020 و2021 قدم شريان حياة لأكبر شركة طيران في العالم وقت توقف السفر عالميا بسبب كوفيد.

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وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ومدير "طيران الإمارات"، إنه يتوقع أن يرى أرباحا هذا العام وسيستغل تلك العائدات لسداد المبلغ للحكومة، وهي المساهم الوحيد في الشركة.

وأشار إلى أن السداد للحكومة سيتم من خلال مدفوعات حصص الأرباح بدءا من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى 31 مارس 2023.

ولم يذكر حجم السداد المتوقع هذا العام أو متى سينتهي سداد المبلغ بالكامل.

وأضاف الشيخ أحمد أن الخطوط الجوية الأمريكية التي شكت لسنوات من المنافسة غير العادلة من شركات طيران بالشرق الأوسط متهمة بالحصول على دعم من حكومات الخليج الغنية بالنفط، لجأت أيضا إلى الحكومة وطلبت مساعدة إنقاذ خلال الجائحة.

المصدر: أ ب