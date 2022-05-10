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السعودية.. بن سلمان يفسر أسباب الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار مشتقاته

مال وأعمال

السعودية.. بن سلمان يفسر أسباب الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار مشتقاته
Globallookpress
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صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، بأن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين سببها نقص الاستثمار في طاقة التكرير.

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وخلال مشاركته في جلسة ضمن "مؤتمر مستقبل الطيران" في الرياض، أوضح وزير الطاقة، أن الفجوة بين أسعار الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين تبلغ نحو 60 بالمئة في بعض الحالات".

وردا على سؤال حول الحد من الانبعاثات الكربونية، قال: "لدينا واقع جديد، هو خفض الاستثمارات، وبالتالي فإن مؤشرات السوق الخاطئة هي التي تمنع الناس من الاستثمار".

وأكد أن "السعودية تعمل مع قطاع الطيران لتحسين استدامة المحركات وإنتاج الوقود المنخفض الكربون"، معتبرا أن "العالم بحاجة إلى النظر في أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف إجمالا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأحداث الجيوسياسية في أوروبا ستسرع من الانتقال إلى طاقة أنظف أو تعرقله على المدى المتوسط​​، قال: "أعتقد أنها أعادتنا إلى الواقع بشأن الكيفية التي يمكن أن تقوض بها الظروف الواقعية التي نعيشها".

وأضاف أنه "حتى قبل الأزمة الأوكرانية، فإن سيناريو أرض الأحلام حول وصول صافي الانبعاثات إلى الصفر صدم بالعديد من الحقائق، بما في ذلك الكلفة".

المصدر: "الشرق"+ RT

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