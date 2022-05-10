وزير النقل المصري: "كارت واحد" للتنقل في أرجاء مصر اعتبارا من أبريل 2023

أكدت وزارة النقل المصرية، أنه "اعتبارا من أبريل 2023، سيتحرك المواطن في كافة أرجاء مصر حاملا بطاقة (كارت) مواصلات واحد فقط أو تذكرة واحدة فقط".

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وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، قائلا: "المواطن سيتحرك في كافة أرجاء مصر حاملا كارت مواصلات واحد فقط أو تذكرة واحدة فقط، وسيتم حساب المسافات والتوقيتات ولن تتأخر أي وسيلة مواصلات عن توقيت قيامها أو وصولها مع إبريل 2023"، لافتا إلى أن "هذا الكارت أو هذه التذكرة سيتم استخدامها في كافة وسائل النقل المصرية من مترو أنفاق وشبكة حافلات كهربائية ترددية ومونوريل".

وكشف كامل الوزير أن "القادم إلى مصر من أي دولة، عند ملامسة قدميه للأرض، سينتقل مستخدما كارت مواصلات أو تذكرة لتنقله إلى الصعيد خلال شبكة السكك الحديدية أو إلى الجلالة عن طريق القطار الكهربائي السريع".

وأشار وزير النقل إلى أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية، وأنه سيتم بدء العمل به في أبريل 2023، مضيفا: "لدينا 22 قطارا تتم تجربتها حاليا على خط القطار الكهربائي الخفيف من منطقة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبداية من شهر يونيو ستتم تجربتها بالركاب".

المصدر: "الوطن"