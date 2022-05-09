لبنان يعلن موافقة البنك الدولي على قرض طارئ لدعم استيراد القمح

أعلن لبنان، اليوم الاثنين، موافقة البنك الدولي على قرض طارئ لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار.

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وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: "استلم لبنان الموافقة النهائية من البنك الدولي، على قرض طارئ لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار".

وأوضح أن "لبنان أول دولة تحصل على مثل هذا القرض الطارئ، لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية والإقتصادية العالمية".

وأكد أنه "بعد موافقة البنك الدولي، سنمرر إتفاقية القرض إلى الحكومة، على أمل موافقتها عليه قبل الإنتخابات النيابية التي تنتهي الأحد المقبل بتاريخ 15 مايو، على أن يصدق عليه البرلمان الجديد مباشرة بعد الإنتخابات".

المصدر: "الجديد"