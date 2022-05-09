تقرير يرصد المكاسب السوقية لـ"عمالقة النفط" منذ بداية العام

كشفت صحيفة "الاقتصادية" عن حجم المكاسب السوقية لـ "عمالقة النفط" منذ بداية العام الجاري.

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وفي تقرير استند إلى بيانات الشركات المدرجة في أسواق المال رصدته وحدة التقارير لديها، أوضحت"الاقتصادية" أن "شركات النفط العملاقة استفادت من ارتفاع أسهمها نتيجة استمرار صعود أسعار النفط خاصة خلال العام الجاري، ما يعزز أرباح الشركات لـ2022 التي ربما تعيد تكرار 2008 أو ربما تتجاوزها".

وأشارت "الاقتصادية" إلى أن "المكاسب السوقية لعمالقة النفط "أكبر خمس شركات" بلغت 828.3 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة 31%"، لافتة إلى أنه "بذلك تصل القيمة السوقية المجمعة لعمالقة النفط الكبرى، "أرامكو السعودية، وإكسون موبيل، وشيفرون، وشل، وتوتال"، إلى نحو 3.52 تريليون دولار بحسب أخر جلسة تداول، مقارنة بنحو 2.69 تريليون دولار بنهاية العام الماضي".

كما ذكرت أن "المكاسب القوية طالت أيضا أسهم شركات النفط من بينها كونوكو فيلبس، وبيترو تشاينا، التي باتت تزاحم الخمس الكبار في القيمة السوقية".

وأضاف التقرير أنه "بحسب بيانات بورصة نيويورك، فقد زادت القيمة السوقية لشركة "إكسون موبيل" بنحو 130 مليار دولار وهي زيادة 50.8% عن قيمها بنهاية 2021، بينما ارتفعت قيمة "شيفرون" بأكثر من 104.6 مليار دولار (45%)، ونحو 53.6 مليار دولار كسبتها أسهم "شل"، فيما زادت القيمة السوقية لـ"توتال" بأقل من 10 مليارات دولار".

كم كشف التقرير أن "64% من المكاسب السوقية المحققة لأسهم عمالقة النفط تعود إلى "أرامكو السعودية"، بينما تمثل الزيادة في قيمة "إكسون موبيل" نحو 16% من إجمالي المكاسب السوقية".

المصدر: "الاقتصادية"