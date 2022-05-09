بغداد توقع عقدا جديدا مع (توتال) الفرنسية لتنفيذ عدد من المشاريع في البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، توقيع اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

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وذكر بيان للوزارة، أن "الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل استقبل السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه بحضور النائب الثاني لرئيس شركة النفط الوطنية ليث الشاهر ومعاون رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية ببغداد كيفن بيزانسون".



وأضاف، أن "اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقة".



ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله، إن "الوزارة تحرص على تطوير صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة في العراق من خلال التعاون المشترك مع الشركات العالمية الرصينة".



وأشار عبد الجبار إلى "عمق العلاقات التي تربط العراق بفرنسا في مجالات النفط والغاز والطاقة والقطاعات الأخرى".



وتابع، أن "وزارة النفط وقعت اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع لتطوير حقل أرطاوي وإنشاء مجمع غاز أرطاوي في محافظة البصرة ومشروع ماء البحر، فضلا عن مشاريع لإنتاج الطاقة الكهرو شمسية بطاقة 1000 ميغاواط".



المصدر: RT