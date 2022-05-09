التجارة الخارجية للصين ازدادت من يناير إلى أبريل بنسبة 10.1٪ إلى 1.98 تريليون دولار

قالت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم، إن حجم التجارة الخارجية للصين ارتفع في الفترة من يناير إلى أبريل على أساس سنوي بنسبة 10.1٪ ووصل إلى 1.98 تريليون دولار

ويتبين من البيانات المنشورة على موقع الجمارك الصينية، أن صادرات البلاد زادت خلال أربعة أشهر بنسبة 12.5٪، لتصل إلى حوالي 1.1 تريليون دولار. ونمت الواردات بنسبة 7.1٪ إلى 881.42 مليار دولار.

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وبلغ الرصيد الإيجابي للصين في الفترة من يناير إلى أبريل 212.93 مليار دولار، بزيادة حوالي 42.3٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وعمليا تنتج الصين كل المنتجات الموجودة في العالم تقريبا وتحافظ على اتصالات تجارية نشطة مع معظم البلدان. تعتبر روسيا من الشركاء الرئيسيين للصين في مجال توريد مصادر الطاقة.

في عام 2020، نما حجم التجارة الصينية بنسبة 1.5٪ (إلى 4.64 تريليون دولار)، وفي عام 2021 - بنسبة 30.3٪، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.05 تريليون دولار.

المصدر: تاس