وزير العمل الإيطالي يخشى تصاعد التوتر الاجتماعي بسبب انتشار الفقر

أعرب وزير العمل الإيطالي أندريا أورلاندو، عن قلقه إزاء الزيادة المحتملة في التوتر الاجتماعي بسبب التدهور العام للوضع وتدهور مستوى المعيشة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نشرت اليوم الاحد: "أنا قلق من مخاطر حدوث الاضطرابات الاجتماعية، لأن 12٪ من العمال فقراء والتضخم لاذع، ناهيك عن انتشار مزاج السخط بين الشباب الذين عانوا أثناء الوباء".

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ويرى الوزير، أن أكبر قدر من الغموض وعدم اليقين يرتبط بالنزاع الأوكراني والزيادة الكبيرة في الأسعار، وهو ما يؤثر سلبا على سوق العمل على الرغم من أن "زيادة في عدد العاملين تشير إلى توقف الأزمة التي سببها الوباء".

المصدر: تاس