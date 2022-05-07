"بلومبرغ": شركة "غازبروم" توضح للعملاء في أوروبا قواعد الدفع بالروبل

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، أخطرت عملاءها الأوروبيين بأن "دفع ثمن الغاز بالروبل لن يعتبر انتهاكا للعقوبات المفروضة على روسيا".

وقالت الوكالة إنه "من غير المعروف حاليا ما إذا كان النظام الجديد سيكون كافيا لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن "الشركة توضح حيثيات مرسوم أصدره الكرملين في الرابع من مايو بشأن الإجراء المؤقت للوفاء بالالتزامات المالية في مجال علاقات الشركات لبعض الدائنين الأجانب".

وأعلنت شركة "غازبروم" في أبريل الماضي تعليقا كاملا لإمدادات الغاز إلى شركة "بولغاراز" البلغارية و"PGNiG" البولندية بسبب عدم دفعهما بالروبل.

وأشار الكرملين إلى أن "الدفع بالشكل المناسب" سيكون الأساس لاستمرار التسليم.

المصدر: RT + "بلومبرغ"