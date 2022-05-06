طهران تكشف عن خططها النفطية للأعوام القادمة

قال مسؤول إيراني، إن طهران تخطط لإنتاج 5.7 مليون برميل من النفط يوميا في غضون الأعوام الثمانية القادمة.

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وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية محسن خجستة مهر، في تصريح على هامش تفقده لأرصفة صادرات النفط الخام في جزيرة خارك جنوب ايران، إن محطة خارك النفطية لها مكانة دولية في تصدير النفط الخام، لذا ينبغي تجهيزها بأحدث المعدات وبغية تحقيق هذا الأمر سنستفيد من طاقات الشركات المعرفية خاصة في مجال البنية التحتية وقياس المكثفات الغازية.

وأوضح أن "الآفاق المستقبلية لانتاج النفط الخام خلال الأعوام الثمانية القادمة في البلاد تتضمن الوصول إلى انتاج 5.7 مليون برميل من النفط يوميا لذا يتوجب زيادة استيعاب المحطات وفقا للصادرات".

المصدر: "فارس"