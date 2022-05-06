بيلاروس تمنع شركات النقل المسجلة بالاتحاد الأوروبي من نقل البضائع الكبيرة عبر أراضيها

أعلنت حكومة بيلاروس، أنها فرضت حظرا يمنع شركات النقل المسجلة بالاتحاد الأوروبي من نقل البضائع الكبيرة عبر أراضي الجمهورية.

وأضافت حكومة بيلاروس في بيانها: "تم فرض حظر على شركات النقل المسجلة في الاتحاد الأوروبي، ومنعها من نقل البضائع الضخمة عبر أراضي الجمهورية. ويتم استثناء البضائع كبيرة الحجم، والتي لا تسمح ميزاتها التكنولوجية بالتوجه إلى الأماكن المحددة لإعادة تحميل أو إعادة نقل البضائع (رهنا بموافقة وزارة النقل)، وكذلك شاحنات نقل السيارات".

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بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد قائمة بمحطات الوقود المخصصة لنقاط التفتيش والأماكن المحددة لعمليات الشحن وفقا لمسارات المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

وقامت بيلاروس أيضا بتوسيع قائمة الأماكن المخصصة خصيصا لإعادة شحن البضائع أو نقلها. وخلال ذلك تمت إضافة ثلاثة مستودعات تخزين مؤقتة وهي شركات "بريست فنيش ترانس"، و"بيل ايمبورت تورغ"، و"ترانزيت".

المصدر: نوفوستي