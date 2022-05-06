مصر.. تراجع أسعار الحديد

أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية تراجع أسعار الحديد المعلنة من المصانع المنتجة محليا بين 800 و1900 جنيه للطن، خلال الأسبوع الجاري.

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وأعلنت مصانع الحديد، تخفيض أسعار منتجها، عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بعدد من كبار مصنعي الحديد والصلب، والأسمنت، منتصف إبريل الماضي، لمناقشة أوضاع الصناعة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام.

وأعلنت بعض مصانع الحديد، تخفيض الأسعار بنحو 830 جنيها للطن مع بداية مايو الجاري، فيما أعلنت مصانع أخرى تخفيض منتجاتها بين 800 و1900 جنيه، استجابة لمطالب رئيس الوزراء،

ويأتي انخفاض الأسعار بعد تراجع أسعار خامات الحديد ومدخلات صناعة الصلب عالميا، وهو ما يأتي بعد أيام من انهيار أسعار البيليت على خلفية فائض الإنتاج الروسي.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن قطاع التشييد والبناء قطاع هام جدا للدولة، يحتوي على أكثر من 4 مليون عامل، مسئولين عن تدوير الحركة التجارية بالدولة، فتوقف هذا النشاط الناتج عن غلاء الأسعار، سوف يضر بكثير من الشركات والعمال.

وأوضح أن "ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، أدى إلى توقف نشاط التشييد والبناء بصفة عامة، مما أدى إلى حدوث حالة من الركود به، وهنا تدخلت الدولة لانخفاض هذه الأسعار، بنسبة من 800 إلى 1000 جنية في الطن الواحد، وسوف يؤدي إلى تحريك السوق، خلال الفترة القادمة".

وأضاف حسان خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك 4742 قرية تتأثر بشكل إيجابي بانخفاض أسعار الحديد، حيث أنهم يقوموا بترميم منازلهم وبناء أدوار أخرى فوق منازلهم، ويساهم أيضا في إنجاز المشروعات بالدولة.

وأشار حسان، إلى أن انخفاض أسعار الحديد على انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير، مما يساعد على تزايد الطلب على العقارات، خاصة إن كانت بغرض الاستثمار، معقبا: "الدولة تعمل على أكثر من 25 ألف مشروع، أغلبهم في نطاق البنية التحتية، فهذا الانخفاض يعمل على إنجاز هذه المشروعات، ومصر في طريقها لبناء مليون وحدة سكنية، فيساعدها القرار على إنجاز هذه الوحدات في مدة أقصر وتمويل أقل، مما يخفف العبء على الدولة في هذه النفقات".

وباتت أسعار الحديد اليوم الخميس على الشكل التالي:

سعر حديد عز 19170 جنيها.

سعر حديد السويس للصلب 19100 جنيه.

سعر حديد بشاي 19120 جنيها.

سعر حديد المصريين 19100 جنيه.

سعر حديد العتال 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19100 جنيه، وسعر حديد العشري نحو 19 ألف جنيه.

المصدر: "صدى البلد"