"ميتا" تجمد طلبات التوظيف

قررت شركة Meta، الشركة الأم لموقع Facebook، تجميد التوظيف في بعض المناصب العليا، في الوقت الذي يحذر فيه مؤسس الموقع من تباطؤ نمو الإيرادات.

ووفقا للشركة، سيتم إبطاء عملية التوظيف أو توقيفها مؤقتا بشكل كامل لمعظم المناصب المتوسطة أو العليا، مؤكدة أنه ليس لديها أي خطط حالية لتسريح العمال.

وقال متحدث باسم Meta لصحيفة The Post: "نقوم بانتظام بإعادة تقييم خط المواهب لدينا وفقا لاحتياجات أعمالنا وفي ضوء إرشادات النفقات المقدمة لفترة الأرباح هذه، فإننا نبطئ نموها وفقا لذلك.. ومع ذلك، سنواصل تنمية قوتنا العاملة لضمان التركيز على التأثير طويل المدى".

وأكد ممثلو Meta وقف التوظيف بعد أسابيع من إعطاء المديرين التنفيذيين توقعات الإيرادات للربع الحالي والتي لم ترق إلى مستوى توقعات "وول ستريت". وفي حال صمدت التوقعات، فإنها ستعرض Meta لخطر نشر أول انخفاض في الإيرادات ربع السنوية في السجل عند ظهور نتائج التقارير التالية.

وفي الربع الأول من العام، نمت عائدات Meta بنسبة 7٪ فقط لتصل إلى 27.9 مليار دولار، وهو أبطأ معدل توسع منذ طرح الشركة للاكتتاب العام.

هذا ووظفت الشركة الأم لـFacebook عددا من العمال الجدد في الربع الأول من هذا العام أكثر مما وظفت في عام 2021 بأكمله. ونما عدد موظفي الشركة بنسبة 28٪، ووصل إلى 77800 موظف في الربع الأول.

المصدر: "نيويورك بوست"