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اليوان ينخفض مقابل الدولار إلى أدنى حد منذ نوفمبر 2020

مال وأعمال

اليوان ينخفض مقابل الدولار إلى أدنى حد منذ نوفمبر 2020
Gettyimages.ru
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قال المصرف المركزي الصيني، في بيان، إنه قام اليوم الجمعة بخفض سعر صرف اليوان مقابل الدولار إلى 6.6332، وهو أدنى مستوى منذ 5 نوفمبر 2020.

وأظهر متوسط ​​سعر صرف اليوان مقابل الدولار يوم الخميس - أول يوم عمل بعد عطلة عيد العمال - نموا قويا بمقدار 505 نقاط أساس، ولكنه انخفض اليوم الجمعة بشكل حاد بمقدار 660 نقطة أساس دفعة واحدة.

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ويشار إلى أن البنك المركزي الصيني، بدأ في خفض قيمة العملة الوطنية منذ نهاية أبريل وسط الإغلاق المستمر في شنغهاي وما ينتج عنه من اضطرابات في الإنتاج والخدمات اللوجستية، فضلا عن التفشي الجديد لكوفيد في بكين. وفي 26 أبريل، أظهر سعر صرف اليوان أكبر انخفاض منذ 13 أغسطس 2015، حيث انخفض على الفور بمقدار 681 نقطة أساس.

المصدر: نوفوستي

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