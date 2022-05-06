"بيزنس إنسايدر": انخفاض كبير في إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا

ذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" أن واردات الغاز الجزائري إلى إسبانيا انخفضت بشكل كبير منذ تغيير مدريد موقفها في مارس الماضي تجاه قضية الصحراء الغربية، في خطوة أغضبت الجزائر.

وأفادت الصحيفة بأن شحنات الغاز من الجزائر إلى إسبانيا انخفضت بنسبة 20.2 في المئة وفق الأرقام المسجلة من مارس إلى 4 من مايو 2022.

وأوضحت أن خطوة الحكومة الإسبانية تجاه الصحراء الغربية أغضبت الجزائر المورد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا، إذ تستورد إسبانيا 29.05 من احتياجاتها للغاز من الجزائر.

ويصل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب "ميدغاز" فقط بعد وقف الجزائر العمل بالأنبوب المغاربي المار عبر المغرب، ويمتد الخط من بني ساف إلى ألمرية، ويمر تحت البحر المتوسط.

وفي يوليو 2021 أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن "Naturgy" و"Sonatrach" استثمرتا ما يقرب من 84.8 مليون يورو (90 مليون دولار لزيادة طاقات "ميدغاز".

وأفادت بأن ذلك سيسمح لخط أنابيب الغاز المذكور بتزويد شبه جزيرة أيبيريا بنحو 10 آلاف مليون متر مكعب من الغاز سنويا.

لكن ورغم هذا الاستثمار، فقد شهدت كميات الغاز القادمة من الجزائر تراجعا منذ منتصف شهر مارس الماضي، حسب ما ذكرته الصحيفة.

المصدر: صحيفة "بزنس إنسايدر"