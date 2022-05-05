وزارة الطاقة الأمريكية تطرح خطة لرفد الاحتياطي النفطي

قدمت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس خطة طويلة الأمد لرفد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط في البلاد.

وتشير الخطة إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لشراء 60 مليون برميل من النفط في المرحلة الأولى، وسيتم قبول العروض التجارية في خريف عام 2022 لضمان توريدات النفط خلال السنوات القادمة عندما ستكون الأسعار أدنى مما هو الآن، حسب توقعات الوزارة.

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وبعد شراء الـ 60 مليون برميل الأولى تخطط وزارة الطاقة لمواصلة رفد احتياطي النفط، مشيرة إلى المخزون الاستراتيجي الأمريكي هو الأكبر في العالم ويعتبر "أداة مهمة لحماية الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين من تعطل التوريدات".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستقوم بالإفراج عن مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي خلال فترة نصف العام على خلفية ارتفاع أسعار النفط في العالم.

ومن المتوقع الإفراج عن 90 مليون برميل خلال الفترة ابتداء من مايو الجاري وحتى نهاية يوليو. وسيتم الإفراج عن 90 مليون برميل أخرى في الفترة من أغسطس إلى نهاية أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس