بأمر الملك سلمان.. إنشاء هيئتي بناء في المملكة
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا يقضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظتي الأحساء والطائف، وفقا لما ذكرته "واس".
وأصدر الملك سلمان اليوم مجموعة من الأوامر الملكية فيما يلي أبرزها:
- إنشاء هيئة لتطوير الأحساء. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
أمر ملكي: إنشاء هيئة لتطوير الطائف. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. #هيئتان_لتطوير_الأحساء_والطائف#واس— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 5, 2022
أمر ملكي: إنشاء هيئة لتطوير الأحساء. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. #هيئتان_لتطوير_الأحساء_والطائف#واس— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 5, 2022
- إنشاء هيئة لتطوير الطائف. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظا للطائف بالمرتبة الممتازة
- إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظ الأحساء من منصبه
- تعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظا للأحساء بالمرتبة الممتازة
- تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية
- تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظا لجدة بالمرتبة الممتازة.
المصدر: واس + سبق