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بأمر الملك سلمان.. إنشاء هيئتي بناء في المملكة

مال وأعمال

بأمر الملك سلمان.. إنشاء هيئتي بناء في المملكة
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا يقضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظتي الأحساء والطائف، وفقا لما ذكرته "واس".

وأصدر الملك سلمان اليوم مجموعة من الأوامر الملكية فيما يلي أبرزها: 

- إنشاء هيئة لتطوير الأحساء. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

- إنشاء هيئة لتطوير الطائف. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

- تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظا للطائف بالمرتبة الممتازة

- إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظ الأحساء من منصبه

- تعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظا للأحساء بالمرتبة الممتازة

- تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية

- تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظا لجدة بالمرتبة الممتازة.

المصدر: واس + سبق

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