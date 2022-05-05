عجلات الماكينة الألمانية في خطر

قالت مجلة "شبيغل"، إن عواقب الأزمة الأوكرانية ضربت الصناعة الألمانية وخاصة شركات إنتاج إطارات السيارات.

وأضافت: "تفتقد العديد من القطاعات إلى منتجات أولية مهمة مثل أسود الكربون Carbon black. تستخدم المادة السوداء لإنتاج البطاريات ومستحضرات التجميل والإطارات".

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ووفقا للمقالة، يسود الخوف من قطع إمدادات الغاز عن روسيا، وتبقى الصناعة الألمانية في حالة ترقب وتوتر.

وأشارت المقالة إلى أن "مشاكل الإمدادات ستؤدي إلى توقف عمل مصانع بأكملها، وتتسبب في حدوث تفاعل تسلسلي في الصناعة التحويلية بأكملها".

المصدر: نوفوستي