"أوبك+" تتمسك باستراتيجية إنتاج النفط الحالية

أفاد مصدران في مجموعة "أوبك+"، بأن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، وافقت على الالتزام بسياسة إنتاج النفط الحالية وزيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يوميا في يونيو المقبل.

ووفقا لمنظمة "أوبك" فإن روسيا والسعودية ستتمكنان من زيادة إنتاجهما النفطي إلى 10.663 مليون برميل يوميا لكل منهما في يونيو المقبل.

استغرقت مناقشة مستويات الإنتاج لشهر يونيو خلال اجتماع لجنة مراقبة "أوبك+" والاجتماع الوزاري للحلفاء اليوم حوالي 40 دقيقة.

وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

وفي يوليو الماضي، اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ مايو 2020، حينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في اليوم.

المصدر: تاس