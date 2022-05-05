ماسك يؤمن 7.14 مليار دولار من الـ44 مليارا اللازمة للاستحواذ على "تويتر"

تمكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تأمين 7.14 مليار دولار من مجموعة من المستثمرين من بينهم الأمير الوليد بن طلال من أصل الـ44 مليار دولار اللازمة لاستحواذه على موقع "تويتر".

وحسب الوثائق التي نشرت اليوم فإن المستثمرين هم المؤسس المشارك لشركة "أوراكل" لاري إليسون و"سيكويا كابيتال" بالإضافة إلى قطر القابضة وVy Capital ومقرها دبي. كما أن المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي عارض في البداية صفقة الشراء، وافق أيضا على تحويل حصته البالغة 1.89 مليار دولار إلى الصفقة بدلا من صرفها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تم فيه تخفيض قرض الهامش الخاص بماسك إلى 6.25 مليار دولار من 12.5 مليار دولار تم الإعلان عنها في وقت سابق. كما تم تعديل التزام ماسك التمويلي البالغ 21 مليار دولار إلى 27.25 مليار دولار.

وأظهرت الوثائق أن ماسك سيواصل إجراء محادثات مع المساهمين الحاليين في "تويتر"، بما في ذلك رئيس الشركة السابق جاك دورسي، للمساهمة بأسهم في عملية الاستحواذ المقترحة.

المصدر: CNBC