المصريون يسحبون مبالغ غير مسبوقة من ماكينات الصراف الآلي في عدة أيام

قال الإعلامي المصري محمد علي خير، إن المصريين سحبوا من ماكينات البنوك خلال إجازة عيد الفطر 80 مليار جنيه منها 50 مليار جنيه من البنك الأهلي ومصر.

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وأضاف محمد على خير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رقم تاريخي للسحب من ATM ماكينات الصرف الآلي 80 مليار جنيه إجمالي سحب المواطنين".

وتابع: "سجلت سحوبات المواطنين من ماكينات الصرف الآلي منذ بداية شم النسيم حتى نهاية ثالث أيام عيد الفطر رقما غير مسبوق للسحب وهو 80 مليار جنيه، وجاءت السحوبات على النحو التالي 50 مليار جنيه لبنكي الأهلي ومصر و30 مليار جنيه من بقية البنوك العاملة في مصر".

وأضاف محمد على خير: "قد بلغت عدد عمليات السحب خلال هذه الفترة 35 مليون عملية سحب.. هذا بخلاف العمليات الأخرى مثل التبرع أو سداد أقساط القروض".

وتابع: "قد علمت بوجود خطة منذ أكثر من عام يتم تنفيذها من جانب البنوك ومتابعتها، من جانب البنك المركزي لمضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلي في إطار خطة الشمول المالي".

المصدر: القاهرة 24